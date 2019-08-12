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"اليافعي": الانتقالي الجنوبي رقم صعب ومن المستحيل تجاوزه

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:54 م
اليافعي: الانتقالي الجنوبي رقم صعب ومن المستحيل تجاوزه
جانب من المؤتمر
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الفجر السعودي
 
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أكد الإعلامي ياسر اليافعي أن المجلس الانتقالي الجنوبي أثبت انه رقم صعب من الاستحالة تجاوزه.

وتابع اليافعي: "الأمور طيبة والحوار مطلوب بعد الاعتراف الواضح والصريح من الاقليم والعالم بقوة المجلس الانتقالي وقدرته على فرض الأمر الواقع في أي وقت يشاء"

وأضاف: كل الحكاية ان هناك سيناريو يتم تنفيذه لإنهاء الحرب في اليمن وإيجاد معادلة سياسية جديدة واثبت المجلس الانتقالي انه رقم صعب من الاستحالة تجاوزه .

واختتم تصريحه بالقول: كما اثبتت الاحداث ان الشرعية الطرف الاضعف على الاطلاق، وليس كذا وبس والاكثر غباء .

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