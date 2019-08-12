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عاجل.. الزمالك يحصر المنافسة بين مدربين فقط لقيادة الأبيض

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:45 م
عاجل.. الزمالك يحصر المنافسة بين مدربين فقط لقيادة الأبيض
رامون دياز
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رامي بشاي
 
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يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك موقف المدير الفني الجديد، غدا الثلاثاء في جلسة ودية مع رموز النادي القدامى من أجل اختيار المدرب الجديد.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن المرشحين لتدريب نادي الزمالك هم: الأرجنتيني رامون دياز، والأسباني تيتو جارسيا، والصربي فالدان ميلوفيتشو، والبرتغالي فيريرا، والبرتغالي باتشيكو والإسباني خوان رامون لوبيز.

وأضاف المصدر ذاته بأن هناك أفضلية للثنائي رامون دياز وجيسفالدو فيريرا، حيث أبدى مسؤولو الأبيض رغبتهم في التعاقد مع الأرجنتيني دياز لقيادة الأبيض في الموسم الجديد.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق عن إنهاء المفاوضات مع ستة مدربين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى اختيار المدرب الأفضل خلال جلسة الإدارة مع قدامى اللاعبين غدا الثلاثاء.

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