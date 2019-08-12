شواطئ الغردقة كاملة العدد في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)

Advertisements

شهدت شواطىء مدينة الغردقة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين فى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك؛ حيث توافد المواطنون منذ الساعات الأولى من صباح ثانى أيام العيد، على الشواطئ المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر، وتلاحظ إقبالا كبيرا من أهالى مدينة الغردقة والمغتربين علي شاطئ النادي الاجتماعي والشاطئ العام رقم ٤ بالمدينة للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك.



يذكر أن اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته بتوافر كل الخدمات التى يحتاجها زوار المحافظة من إسعاف لحالات الطوارئ وفرق إنقاذ وسيارات مطافى وخدمات أخرى، مؤكدا على ضرورة توخى الحذر أثناء الاحتفالات بالعيد حفاظًا على المواطنين، وشدد على الجهات الأمنية باستمرار رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة أى تجاوزات أو مشاكل قد تحدث خلال الاحتفالات، مشيرا إلى حسن تعاملهم مع المواطنين، والعمل على حمايتهم.

شهدت شواطىء مدينة الغردقة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين فى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك؛ حيث توافد المواطنون منذ الساعات الأولى من صباح ثانى أيام العيد، على الشواطئ المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر، وتلاحظ إقبالا كبيرا من أهالى مدينة الغردقة والمغتربين علي شاطئ النادي الاجتماعي والشاطئ العام رقم ٤ بالمدينة للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك.



يذكر أن اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته بتوافر كل الخدمات التى يحتاجها زوار المحافظة من إسعاف لحالات الطوارئ وفرق إنقاذ وسيارات مطافى وخدمات أخرى، مؤكدا على ضرورة توخى الحذر أثناء الاحتفالات بالعيد حفاظًا على المواطنين، وشدد على الجهات الأمنية باستمرار رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة أى تجاوزات أو مشاكل قد تحدث خلال الاحتفالات، مشيرا إلى حسن تعاملهم مع المواطنين، والعمل على حمايتهم.