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تعرفي على أضرار ارتداء الذهب على صحة المرأة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:39 م
تعرفي على أضرار ارتداء الذهب على صحة المرأة
الذهب
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الذهب الذي ترتديه النساء على الرغم من فوائده الطبية في علاج بعض الأمراض، إلا أن له أثار سلبية على صحة الإنسان، فعلى الرغم أنه يستخدم في بعض العلاجات كالتهاب المفاصل الروماتويدي والربو واضطرابات أخرى إلا ان له العديد من الأضرار على جسم الإنسان.

يقوم الذهب بقمع الجهاز المناعي عندما يكون مفرط الحركة لكنه تبين بأنه من الممكن أن يتسبب في رد فعل مغاير، وهو ما يسمى بالاستجابة المناعية غير المناسبة حيث يحفز الخلايا المناعية على خلق التهاب مفصلي بدلاً من منعه، وهو الأمر الذي يستعمل الذهب لأجله.

وقد يتسبب ارتداء الذهب أو العلاج به لأشهر طويلة لدرجة إتلاف الكلية والكبد وباقي الأجهزة المختلفة للجسم.

لهذا لا بد من المراقبة الدائمة خلال العلاج بالذهب أو ارتدائه بشكل دائم.
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