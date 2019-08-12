وكيل صحة بني سويف يزور ضحايا حادث كوبري "بهبشين".. ويؤكد: خروج 11 مصابًا بعد تحسن حالاتهم (صور)

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زار الدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة ببني سويف، مستشفي ناصر العام، للإطمئنان على حالة مصابي، حادث سير، وقع، صباح اليوم الاثنين، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بكوبري "بهبشين" بطريق "بني سويف الفيوم" الصحراوي، الذى وقع، صباح اليوم الاثنين، ونتج عنه مصرع شاب وإصابة 19 آخرون، جميعهم من عائلة واحدة، كانوا في طريق العودة من زيارة مقابر القرية بالجبل البحري.



ونقل وكيل مديرية الصحة، تكليف المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، له ولقيادات المديرية والعاملين بمستشفى ناصر العام، بالرعاية الطبية اللأزمة لمصابي الحادث وكذلك سرعة إنهاء الإجراءات اللأزمة بشأن حالة الوفاة، وطمـأن "بغدادي" أهالي الضحايا ونقل لهم متابعة المحافظ للحادث مع الاجهزة الأمنية والتنفيذية، ومواساته لأسرة المتوفي، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



وقال وكيل مديرية الصحة، إن التقرير الأخير للحادث، يشير إلى تحويل 4 حالات من مستشفى ناصر العام إلى مستشفى بني سويف التحصصي، هم: محمد مرعي نيازي 39 سنة، ونادية فريد جمعة 12 سنة، واسلام نبيل فتحي 18 سنة، وبسام نبيل فتحي 15 سنة، وتم حجز 3 حالات بمستشفى ناصر، وخرج باقي المصابين وعددهم 11 مصابًا عقب تحسن حالاتهم.



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بكوبري "بهبشين" بطريق "بني سويف الفيوم" الصحراوى، نتج عنه إصابة عددًا من ركاب السيارة.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة إنفجار الإطار الأمامي لسيارة ربع نقل، كان يستقلها عددًا من الأهالي، متجهين إلى المقابر القرية بالجبل البحري، ما أدي لإنقلابها أعلى كوبري "بهبشين" بطريق "بني سويف الفيوم" الصحراوى، ونتج عن الحادث وفاة "محمد ربيع فتحي" 22 سنة، وإصابة 19 آخرون، من ركاب السيارة، ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، بـ5 سيارات إسعاف، نقلت الضحايا إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

