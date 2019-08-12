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الكويت تؤكد التزامها بخفض إنتاج النفط

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:38 م
الكويت تؤكد التزامها بخفض إنتاج النفط
مصفاة الشعبية النفطية بالكويت
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وكالات
 
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أكدت وزارة النفط الكويتية، الاثنين، التزامها باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبلدان مصدرة أخرى، بخفض إنتاج خام النفط، وذلك من أجل دعم الأسعار.

 

وقال وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، إن بلاده ملتزمة بالكامل بتنفيذ اتفاق بين دول مصدرة للنفط على خفض الإنتاج بهدف دعم أسعار الخام.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير الكويتي قوله، إن بلاده خفضت إنتاجها بأكثر من المطلوب بموجب هذا الاتفاق.

 

وأوضح الفاضل التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج، مشيرا إلى أنه وصل إلى نحو 160 في المئة في يوليو الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

 

وأشار إلى أن هناك مبالغة بشأن مخاوف التراجع الاقتصادي العالمي، والذي شكل ضغطا نزوليا على الأسعار، وإن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في النصف الثاني، مما سيساهم في تقليص فائض مخزونات الخام تدريجيا.

 

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير لمدة ستة أشهر، في اتفاق يهدف إلى منع زيادة المخزونات العالمية ودعم الأسعار.

 

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