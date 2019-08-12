مصرع مسنة وإصابة شخصين إثر حادث مروع بالشرقية

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وقع حادث انقلاب تروسيكل بمركز ههيا في محافظة الشرقية،اليوم ما أسفر عن وفاة مسنة وإصابة شخصين.



تلقى مأمور مركز شرطة ههيا بلاغا يفيد بانقلاب تروسيكل بطريق ههيا_ الزقازيق أمام قرية الشبراوين التابعة لمركز ههيا ما أسفر عن مصرع سيدة يتجاوز عمرها 60 عاما وإصابة شخصين آخرين.



أوضح الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي العلاج اللازم فيما تم التحفظ بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقع حادث انقلاب تروسيكل بمركز ههيا في محافظة الشرقية،اليوم ما أسفر عن وفاة مسنة وإصابة شخصين.



تلقى مأمور مركز شرطة ههيا بلاغا يفيد بانقلاب تروسيكل بطريق ههيا_ الزقازيق أمام قرية الشبراوين التابعة لمركز ههيا ما أسفر عن مصرع سيدة يتجاوز عمرها 60 عاما وإصابة شخصين آخرين.



أوضح الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية أنه جرى نقل المصابين إلي مستشفي ههيا المركزي لتلقي العلاج اللازم فيما تم التحفظ بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.