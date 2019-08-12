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مئات العمال يموتون فى قطر بسبب تجهيزات كأس العالم 2022

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:37 م
مئات العمال يموتون فى قطر بسبب تجهيزات كأس العالم 2022
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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عرضت قناة "العربية" تقريرا عن وفاة مئات العمال فى قطر بسبب تجهيزات كأس العالم 2022.

ويظهر التقرير عمال يرتدون سترات صفراء بالقرب من العاصمة الدوحة احتجاجا على ظروف العمل السيئة في مواقع بناء كأس العالم 2022.

وكانت جماعات حقوق الإنسان قد أثارت في السابق الإنذارات المتعلقة بسلامة العمال الأجانب في قطر، ولكن هذه المسألة لم تعالج بعد.

وأوضح التقرير أن من بين مليوني عامل في قطر، توكل مهمة إنهاء المنشآت الرياضية والتي تقدر بثمانى مواقع رياضية إلى 30 ألف فقط ضمن مشروع كأس العالم 2020.

وأضاف التقرير أن الحكومة النيبالية أكدت مصرع 1400 عامل نيبالي منذ عام 2010 في مواقع العمل العمل، وتتوقع المنظمات غير الحكومية أن يصل العدد إلى 4 اَلاف قتيل مع انطلاق المونديال.


وفي الأسابيع الماضية نظم العمال الأجانب اضرابات اعتراضا على تأخير صرف الرواتب والظروف غير الإنسانية التي يعيشونها في مواقع الملاعب الرياضية.

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