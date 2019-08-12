طرق فعالة للتخلص من الحبوب الدهنية بالبشرة

تعرفي على أكثر الطرق فاعلية وقوة في التخلص من الحبوب الدهنية، التي تطرأ على البشرة وتسبب لك الازعاج:





خلطة الليمون

يعدّ من أفضل الوصفات الطبيعية والمنزلية لاستهداف مشكلة الحبوب الدهنية، حيث يتم خلط عصير الليمون الطازج مع القليل من اليوغرت الطبيعي، وبواسطة عود القطن يتم مد الخليط على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة ثم شطفه بالماء البارد، وتجفيف البشرة بلطف تام. وتكرر هذه الطريقة بشكل يومي للحصول على نتائج فورية.





خل التفاح

يساعد خل التفاح على تطهير البشرة وتقشير المسام وإزالة الخلايا الميتة، وبواسطة قطنة منقوعة في خل التفاح امسحي بها كامل البشرة لتعقيمها ومنع تفاقم مشاكل البشرة التي تعاني الحبوب الدهنية.





جل الألوفيرا أو الصبّار

بواسطة الهاون اسحقي بعض الوريقات من النعناع الطازج، وأضيفي إليها لب الخيار والصبّار، ومدّي القناع على كامل البشرة لتخفيف الالتهابات، ومعالجة الندوب، بفضل القناع الغني بالخصائص المضادة للالتهاب والبكتيريا المسببة للحبوب الدهنية.





القرفة

استعيني بمسحوق القرفة الغني بمضادات البكتيريا المجددة لخلايا البشرة، واخلطيه مع القليل من العسل المطهر والمرطب، ثم مدّيه على كامل البشرة لمدة 20 دقيقة واشطفيه بالماء الدافىء مع الفرك برفق بواسطة أطراف الأصابع، لتنقية البشرة بعمق.





زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للالتهاب ومضادات أكسدة قوية لعلاج مشكلة الحبوب الدهنية والبثور.

فقط امسحي بعود القطن على الحبوب الدهنية به، لتطهيرها وتعقيمها، وكرري العملية في كل بضع ساعات لنتائج فورية.