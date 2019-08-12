فرنسا : الاعتداء بالعنف الشديد على عضو في جمعية شمس للمثليين

تعرّض المتحدث باسم جمعية شمس التونسية المدافعة عن حقوق المثليين، نضال بالعربي، إلى اعتداء في باريس من قبل أربعة أشخاص اعترضوا طريقه ليلة الخميس/الجمعة، وفق ما قالت منظمة تدافع عن الحقوق الجنسية الأحد.

وكان بالعربي، الذي أدين سابقاً في تونس بتهم المثلية الجنسية وحصل على اللجوء في فرنسا، عائداً إلى منزله حين "تعرّف إليه رجل في الشارع كان قد اعتدى عليه في تونس عام 2013 أيضاً"، وفق ما قالت منظمة "إيداهو-فرنسا" في بيان وأضافت المنظمة أنّ "ذلك الرجل أتى بثلاثة آخرين للاعتداء على نضال بالعربي، وكانوا يطلقون شتائم ضد المثليين".

وأكد مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية حدوث الاعتداء عند حدود الساعة 12,30 ليلاً، ولكنّه أشار إلى قيام ثلاثة أشخاص به.

وقال المصدر: "تقدّم المعتدى عليه بشكوى في اليوم التالي، مشيراً إلى طابع معاد للمثلية خلف الاعتداء" و قد أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق حول "أعمال عنف متعمدة بسبب الميول الجنسية للضحية".

وقال مؤسس اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية والتحوّل الجنسي، لوي-جورج تين، والذي يستضيف نضال بالعربي بانتظار أن يجد سكناً، إنّ الأخير "لم يتعرض إلى كسور"، ولكنّه يعاني من "عدة رضوض في الاضلع والعنق" ما فرض عليه ارتداء طوق.