الأحزاب الإيطالية تقرر موعد اقتراع حجب الثقة
تقرر الأحزاب السياسية الإيطالية يومي الإثنين والثلاثاء، اليوم الذي سيجري خلاله اقتراع بسحب الثقة من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بضغط من حزب (الرابطة) اليميني المتشدد والمحافظين ليتم التصويت بأسرع ما يمكن.
ويجتمع المتحدثون
باسم مختلف الكيانات السياسية في مجلس الشيوخ الإثنين اعتباراً من الساعة 16:00 ت م
(12:00 ت ج)، بينما سيجري نفس الشيء في مجلس النواب منتصف نهار الثلاثاء.
والهدف من الاجتماعين
هو تحديد موعد لنقاش برلماني والتصويت على مذكرة حجب الثقة المقدمة من جانب حزب (الرابطة)،
الذي يتزعمه وزير الداخلية ماتيو سالفيني ضد الحكومة التي كان يشكل جزءا منها، قبل
انهيار ائتلافه مع (حركة خمس نجوم).
وبعدما أعلن سالفيني
انهيار الائتلاف الحكومي الخميس الماضي عقب تحالف استمر ما يزيد قليلا عن عام، آثر
كونتي عدم الاستقالة على الفور، وأعلن أنه سيتوجه إلى البرلمان كي تتم الأمور بطريقة
"شفافة".
وكان رئيس الوزراء
الإيطالي السابق ماتيو رينزي، عضو الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط، قد اقترح
الأحد تشكيل حكومة وحدة مدعومة من أغلبية القوى البرلمانية في إيطاليا تسمح بالمضي
قدما في الإصلاحات وعدم اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة.
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