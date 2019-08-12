أستقرار أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 12-8- 2019 ثانى ايام عيد الاضحى
شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الاثنين 12-8-2019، ثاني ايام عيد الاضحى استقراًر بالبنوك المصرية.
وجاءت أسعار الريال السعودي بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك الأهلى
وبنك مصر والبنك المركزي، وفقًا لموقع الدولار لايف الذي يتابع سعر صرف الجنيه
أمام الدولار مقابل العملات الآخرى كالآتي
:
سعر الريال السعودي بالبنك المركزي :
3.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في"البنك التجاري الدولي" :
4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في "
بنك المصرف المتحد":
4.37 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية :
4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس :
4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريفي الدولي :
4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان:
4.33 جنيه للشراء، و4.48 جنيه
للبيع.
سعر الريال السعودي في "بنك مصر":
4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في "بنك كريدي أجريكول":
4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في "البنك الأهلي
المصري":
4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.
سعرالريال السعودي في "بنك الأهلي الكويتي":
4.38 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.
وتغلق البنوك فروعها أمام الجمهور خلال ثلاث ايام عيد الاضحى، على أن يبداء اسئناف العمل بها بداية من يوم الأربعاء.
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