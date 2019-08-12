ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أستقرار أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 12-8- 2019 ثانى ايام عيد الاضحى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:25 ص
أستقرار أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 12-8- 2019 ثانى ايام عيد الاضحى
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements

شهدت  أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم  الاثنين 12-8-2019، ثاني ايام عيد الاضحى استقراًر بالبنوك المصرية.

 

 

وجاءت أسعار  الريال السعودي  بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر والبنك المركزي، وفقًا لموقع الدولار لايف الذي يتابع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مقابل العملات الآخرى  كالآتي :

 

 

سعر الريال السعودي بالبنك المركزي :

3.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في"البنك التجاري الدولي" :

4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودي في " بنك المصرف المتحد":

4.37 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية :

4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس :

4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريفي الدولي :

4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان:

4.33 جنيه للشراء،  و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في "بنك مصر":

4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في "بنك كريدي أجريكول":

4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

  سعر الريال السعودي في "البنك الأهلي المصري":

4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعرالريال السعودي في "بنك الأهلي الكويتي":

4.38 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

وتغلق البنوك فروعها أمام الجمهور خلال ثلاث ايام عيد الاضحى، على أن يبداء  اسئناف العمل بها بداية من يوم الأربعاء.


Advertisements
المزيد عن: سعر الريال السعودي اليوم ثانى أيام العيد اسعر الريال السعودي بالبنوك اسعار الريال السعودي ببنك مصر اسعار الريال السعودي بالبنك الاهلى استقرار سعر صرف الريال السعودي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
-
x
17:40
-
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية