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قرار مفاجئ من مارتن لاسارتي ضد مهاجم الأهلي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:15 ص
قرار مفاجئ من مارتن لاسارتي ضد مهاجم الأهلي
الاهلي
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الفجر الرياضي
 
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي منح مهاجم القلعة الحمراء، مروان محسن إجازة 3 أيام بعد أن أتم حفل زفافه أمس الأحد.

وكان لاسارتي استبعد اللاعب من مباراة أمس أمام اطلع بره بطل جنوب السودان والتي أقيمت على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من المغربي وليد أزارو "هدفين" وعلي معلول هدف من ركلة جزاء ، وأحمد الشيخ.
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