"أثناء زيارتهم للمقابر".. مصرع وإصابة 20 من عائلة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

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لقي شاب مصرعه وأصيب 19 آخرين، جميعهم من عائلة واحدة، في حادث سير، وقع، صباح اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري "بهبشين" بطريق "بني سويف الفيوم" الصحراوي، الذهاب إلى المقابر القرية بالجبل البحري في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بكوبري "بهبشين" بطريق "بني سويف الفيوم" الصحراوى، نتج عنه إصابة عددًا من ركاب السيارة.



وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة إنفجار الإطار الأمامي لسيارة ربع نقل، كان يستقلها عدد من الأهالي، متجهين إلى المقابر القرية بالجبل البحري، ما أدى لانقلابها أعلى كوبري "بهبشين" بطريق "بني سويف الفيوم" الصحراوي، ونتج عن الحادث وفاة "محمد ربيع فتحي" 22 سنة، وإصابة 20 آخرين، من ركاب السيارة.



وكان فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، دفع بـ5 سيارات إسعاف، نقلت الضحايا إلى مستشفى ناصر العام، وهم: محمد ربيع فتحي 22 سنة، الذي لقي مصرعه عقب وصوله المستشفي،



كما أصيب كل من: باسم نبيل فتحي 11 سنة، ونادية فريد جمعة 12 سنة، ورندت عادل فتحي 23 سنة، وصباح عبدالفتاح سيد 32 سنة، واسلام فيصل فتحي 18 سنة، ومحمد مرعي نيازي 39 سنة، وبسام فيصل فتحي 15 سنة، ونبيل فتحي شاكر 35 سنة، وربيع فتحي شاكر 45 سنة، ورمضان فيصل فتحي 10 سنوات، وفوزية رمضان بباوي 79 سنة، وعادل فتحي شاكر 49 سنة، وهويدا فتحي شاكر 30 سنة، وعبدالله عادل فتحي 17 سنة، وفارس سعيد توفيق 17 سنة، ومحمد عيد توفيق 5 سنوات، ومحمود كمال عبدالعزيز 35 سنة، ودنيا عيد توفيق 12 سنة، وعيد توفيق قرني 32 سنة، جميعهم يقيمون بقرية بهبشين، التابعة لمركز ناصر، شمال بني سويف.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

