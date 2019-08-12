وزيرة الثقافة: مسرح المواجهة يعد وسيلة فاعلة لإعادة منظومة القيم إلى مسارها الصحيح

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن ميلاد شعبة مسرح المواجهة والتجوال جاء كأحد تجليات خطة الوزارة لإعادة منظومة القيم والأخلاق إلى مسارها الصحيح ولنشر رايات التنوير فى ربوع مصر وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.



وقالت عبدالدايم، أن مسرح التجوال يهدف أيضاً إلى توجيه العديد من الرسائل التى تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد .. مضيفة أنه بعد نجاح فعاليات الموسم الأول الذى شمل عروضاً طافت أرجاء البلاد ووصلت إلى العديد من المناطق النائية، جاء تدشين الموسم الثانى ليؤكد فاعلية التجربة الرائدة باعتبارها نافذة لفتح آفاق جديدة فى المجتمع وليبرز سمو الرسالة الفنية.



وأشارت إلى أن تأسيس الشعبة انطلق من حرص الدولة على مجابهة الأفكار المتطرفة والإيمان بدور الإبداع فى تشكيل الوجدان.. قائلة : "إنها تعد نموذجاً للتكاتف والتعاون بين الهيئات الوطنية ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي ومؤسسة اسمعونا إحدى كيانات مؤسسات المجتمع المدنى وغيرها من الجهات الداعمة".



ومن جانبه .. قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح : "إن شعبة مسرح المواجهة والتجوال تنتمى لفرقة المسرح الحديث ويشرف عليها المخرج محمد الشرقاوى"..مشيراً أنها تأسست بعد نجاح مبادرة مسرح المواجهة التى تم الإعلان عنها خلال مايو 2018 بهدف مواجهة العنف والإرهاب من خلال فنون المسرح.



وأضاف : أنه تم إعداد خارطة الموسم الثانى لتشمل 8 عروض يتم تقديمها فى 14 محافظة تغطى الصعيد ، الدلتا وسيناء وهي : عرض ولاد البلد إنتاج فرقة المسرح الحديث ويتوجه إلى محافظات : سوهاج من 20 إلى 29 يوليو، الأقصر : من 30 يوليو الى 8 أغسطس، البحر الأحمر : من 9 إلى 19 أغسطس جنوب سيناء ( نويبع – دهب - شرم الشيخ - أبوزنيمة – الطور ) : من 1 أكتوبر إلى 1 نوفمبر ، المنيا : من 1 الى 15 ديسمبر، أسيوط : من 16 الى 30 ديسمبر.



كما يتوجه عرض أمر تكليف من إنتاج فرقة المسرح الحديث إلى محافظات سوهاج : من 15 أغسطس إلى 22 أغسطس، البحر الأحمر: من 23 أغسطس الى 1 سبتمبر، المنيا : من 1 نوفمبر الى 8 نوفمبر، الفيوم : من 9 نوفمبر الى 15 نوفمبر.



ويأتى هذا العرض ضمن مبادرة " أعرف جيشك " التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ومستلهم من "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة عن البطولات العسكرية ، صياغة ودراماتورج طارق علي ومحمد يوسف ، بطولة كريم الحسينى ، عزة لبيب، ياسرأبو العينين، أحمد زكريا، شريف العجمى، تامر الكاشف، كريم الباسطى ،سامح الخطيب، عبدالله صابر، محمد الاحمدى ، مدرونا سليم، علي المصري، تقي عادل ، مريم ياسين، موسيقي وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، باسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن ، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس ، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.



ويتوجه عرض إشاعة في الميدان من إنتاج فرقة المسرح الحديث إلى ساحة دار الأوبرا المصرية : من 15 إلى 26 سبتمبر، مركز شباب الجزيرة : من 1 إلى 3 أكتوبر ،جامعة القاهرة: من 9 أكتوبر الى 12 أكتوبر، جامعة عين شمس : من 16 أكتوبر الى 20 أكتوبر، جامعة حلوان: من 24 أكتوبر الى 28 أكتوبر حي الأسمرات: من 1 نوفمبر الى 5 نوفمبر، قنا : من 1 فبراير الى 7 فبراير 2020، الأقصر : من 8 الى 14 فبراير 2020، أسوان من 15 الى 20 فبراير 2020.



ويناقش التأثير السلبى للشائعات من تأليف متولي حامد ، إخراج محمود فؤاد صدقي وبطولة مجموعة شباب من خريجي وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية والموهوبين من الجامعات المصرية.



وتعرض مسرحية حزام ناشف من إنتاج فرقة المسرح الحديث في مركز الحرية الإبداع بالإسكندرية : من 7 إلى 9 سبتمبر، قصر ثقافة كفر الدوار: من 13 إلى 15 سبتمبر، قصر ثقافة المحمودية : من 17 إلى 19 سبتمبر، جامعة الإسكندرية: من 21 إلى 23 سبتمبر.



مركز شباب الوادي: من 24 إلى 26 سبتمبر، أوبرا دمنهور: من 28 إلى 30 سبتمبر، المدينة الجامعية بالإسكندرية: 2 إلى 4 أكتوبر، نادي النصر بالإسكندرية : من 5 إلى 7 أكتوبر، مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية : من 8 إلى 10 أكتوبر، قصر ثقافة الأنفوشى : من 11 إلى 13 أكتوبر، بورسعيد: من 1 إلى 5 مارس 2020.



الإسماعيلية : من 5 إلى 10 مارس 2020، السويس: من 10 إلى 15 مارس 2020، ويدور حول اختطاف جماعة إرهابية لمجموعة شباب من مختلف الإنتماءات السياسية والطبقات الإجتماعية ، تأليف محمد الصواف ، إخراج محمد مرسي.



ويتوجه عرض الحالة توهان من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي لمحافظات: بورسعيد : من 1 إلى 8 فبراير 2020، المنوفية: من 15 الى 22 فبراير 2020 ، دمنهور: من 1 إلى 7 مارس 2020، ويتناول قضية الإرهاب فى قالب كوميدى غنائي إستعراضى بطولة جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس، ياسر عزت، عبد الله الشرقاوي، معتز السويفي، ناجح نعيم، سوسن طه، محمد الشربيني، أشرف فؤاد، عبده العجمي، إيهاب الزناتي، أميرة حامد، ، أحمد عبد الرازق، إبراهيم طلبة، مصطفى منصور، مروة زكي، سارة كريم، جومانة خاطر، والطفلة ملك خاطر، ديكور محمد الغرباوي، ملابس سماح، إضاءة عز حلمي، أشعار إبراهيم عبد الفتاح، ألحان مصطفى منصور، إستعراضات حسان صابر وفرقته، مادة فيلمية إسلام مهدي، تأليف سيد خاطر والسيد إبراهيم ، إخراج سيد خاطر.



كما يتم عرض الطوق والأسورة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة والحائز على جائزة مهرجان المسرح العربى فى دورته الحادية عشرة في الفترة من 15 مارس إلى 7 أبريل 2020 بمحافظات أسوان ، الأقصر ، قنا وتدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصور معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية ، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالل ه، دراماتورج سامح مهران وبطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي، غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، منحوتات أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.



وكذلك عرض كأنك تراه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة يتجه إلى محافظات طنطا : من 3 إلى 11 نوفمبر، الأقصر : من 1 إلى 7 ديسمبر ، أوبرا دمنهور: من 15 إلى 22 فبراير 2020، والعرض غنائي درامي يناقش عدداً من قضايا المجتمع المصري المعاصر مثل طغيان التكنولوجيا ، الزواج ، التفكك الأسرى وذلك من خلال إستحضار شخصية الصحابي أويس القرني ، تأليف نسمة سمير ، موسيقى محمد عزت ، ديكور وملابس مى نبيل ، أشعار محمد بهجت وإخراج ماهر محمود.