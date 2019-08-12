خطوة مفاجئة من سيد عبد الحفيظ لإفشال مخطط رئيس الزمالك
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:08 ص
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية مصرية أن مجلس إدارة نادي الزمالك تواصل بالفعل مع عدد من لاعبي الأهلي لجس نبضهم من أجل الانتقال إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وذكرت التقارير أن الزمالك تواصل مع أحمد حمدي وحمد شريف وحسين السيد من أجل محاولة ضمهم في الفترة القادمة، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يسعى بقوة لإفشال هذا المخطط.
ويبحث سيد عبد الحفيظ تجديد عقد حسين السيد الظهير الأيسر والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، في حين قرر الإبقاء على أحمد حمدي بعد طلب المدرب مارتن لاسارتي، بالإضافة إلى إيجاد عرض مناسب لإعارة محمد شريف.
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