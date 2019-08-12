اسعار النفط تواصل تراجعتها خوفًًًًًًا من تأثير الحروب التجارية على نمو الاقتصاد العالمي

تر جعت أسعار النفط، يوم الاثنين، وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أدت لخفض في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 58.40 دولار للبرميل متراجعة 13 سنتا أو 0.2 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.33 دولار للبرميل منخفضة 17 سنتا أو 0.3 % مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وانخفضت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي مع تراجع برنت بأكثر من 5% وتراجع غرب تكساس الوسيط بنحو اثنين بالمئة.

وتسبب النزاع التجاري الأمريكي الصيني في هزة بأسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، كما أدت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكي إلى فرض ضغوط نزولية على أسعار النفط التي خسرت نحو 20 بالمئة من ذرى لعام 2019 بلغتها في أبريل نيسان.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة يوم الأحد إن المخاوف المتعلقة بأن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى حدوث ركود تتزايد وتوقع ألا يتوصل البلدان إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن المؤشرات المتزايدة على تباطؤ اقتصادي وتصاعد حدة النزاع التجاري تسببا في تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط لأقل وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008.

وخفضت الوكالة، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب.