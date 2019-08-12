المهن الموسيقية تنظر شكوى محسن جابر ضد محمد رمضان

بدأت نقابة المهن الموسيقية، تفعيل قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات "شواحة" و"كزبرة وحنجرة" "ومجدي شطا" خلال اليومين الماضيين.



وأكد الدكتور علاء سلامة عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة العمل، أنه تم أيضا إلغاء حفل لـ"حمو بيكا" كان من المقرر أن يقام مساء اليوم أول أيام عيد الأضحى بإحدى القرى السياحية.



وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل منعاً باتاً مع كل من حمو بيكا، مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصاوريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتى، فريق الكعب العالى، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوي وجميع فرق المهرجانات وكل من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين.