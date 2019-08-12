ديوكوفيتش يواصل صدارة التصنيف العالمي للتنس

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، متفوقاً على الإسباني رافائيل نادال المتوج اليوم الإثنين، بلقب بطولة كأس روجرز في مدينة مونتريال الكندية.





ويتربع ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 12325 نقطة، يليه نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة، بعد أن عزز رقمه القياسي بإحراز اللقب رقم 35 له في سجل مشاركاته ببطولات الأساتذة.





ويحتل النجم السويسري روجيه فيدرر المركز الثالث برصيد 7460 نقطة، وشهدت نسخة التصنيف صعود الإيطالي فابيو فونيني إلى المركز العاشر.





وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، 12 أغسطس 2019 كما يلي:





الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 12325 نقطة الإسباني رافائيل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 7460 نقطة النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 4925 نقطة الياباني كي نيشيكوري في المركز الخامس برصيد 4040 نقطة الألماني ألكسندر زفيريف في المركز السادس برصيد 4005 نقاط اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السابع برصيد 3455 نقطة الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثامن برصيد 3230 نقطة الروسي كارين خاشانوف في المركز التاسع برصيد 2890 نقطة الإيطالي فابيو فونيني في المركز العاشر برصيد 2555 نقطة.



