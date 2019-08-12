31 أغسطس.. كلاسيكيات ورقصات إسبانية تقدمها منى بوركهارد على مسرح محكى القلعة
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:57 ص
أ ش أ
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تحيي الفنانة منى بوركهارد، وفرقتها الموسيقية التي تضم عددا من العازفين المتميزين، حفلا فنيا مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري،على مسرح محكى القلعة 2، وذلك في إطار فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ28.
وتقدم المغنية والعارضة المصرية منى بوركهارد ،خلال الحفل، مختارات من روائع الأغاني الكلاسيكية الغربية التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى مجموعة من رقصات الباسودوبل الإسبانية الشهيرة التي تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران.
جدير بالذكر أن منى محمد حسن سالم هي فنانة سكندرية حاصلة على ليسانس الآداب قسم أنثروبولوجي "علم الإنسان"، ولقبت بـ"منى بوركهارد" نسبة إلى اسم زوجها الألماني الجنسية رودلف بوركهارد، واحترفت الغناء باللغات الفرنسية، والإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى العربية.
كما احترفت منى بوركهارد أيضا الرقص الكلاسيكي،واللاتيني والباسودوبل الأسباني وكونت فرقه أوركسترا الأنغام الساحرة في أكتوبر 2014 رغبة منها في نشر ثقافة الموسيقى الكلاسيكية الأسبانية، نظرا لقربها الشديد من الموسيقى الشرقية.
وتنطلق الدورة الـ 28 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يوم 18 أغسطس الجاري وتستمر حتى أول سبتمبر المقبل، ويكرم المهرجان في دورته هذا العام 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والعالم العربي منهم: علي الحجار،محمد الحلو،نادية مصطفى، وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي، وجيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وعارضة الباليه سحر حلمي، والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، وعبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، ومحمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإداري لفرقة باليه أوبرا القاهرة.
وتقدم المغنية والعارضة المصرية منى بوركهارد ،خلال الحفل، مختارات من روائع الأغاني الكلاسيكية الغربية التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى مجموعة من رقصات الباسودوبل الإسبانية الشهيرة التي تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران.
جدير بالذكر أن منى محمد حسن سالم هي فنانة سكندرية حاصلة على ليسانس الآداب قسم أنثروبولوجي "علم الإنسان"، ولقبت بـ"منى بوركهارد" نسبة إلى اسم زوجها الألماني الجنسية رودلف بوركهارد، واحترفت الغناء باللغات الفرنسية، والإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى العربية.
كما احترفت منى بوركهارد أيضا الرقص الكلاسيكي،واللاتيني والباسودوبل الأسباني وكونت فرقه أوركسترا الأنغام الساحرة في أكتوبر 2014 رغبة منها في نشر ثقافة الموسيقى الكلاسيكية الأسبانية، نظرا لقربها الشديد من الموسيقى الشرقية.
وتنطلق الدورة الـ 28 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يوم 18 أغسطس الجاري وتستمر حتى أول سبتمبر المقبل، ويكرم المهرجان في دورته هذا العام 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والعالم العربي منهم: علي الحجار،محمد الحلو،نادية مصطفى، وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي، وجيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وعارضة الباليه سحر حلمي، والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، وعبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، ومحمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإداري لفرقة باليه أوبرا القاهرة.
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