31 أغسطس.. كلاسيكيات ورقصات إسبانية تقدمها منى بوركهارد على مسرح محكى القلعة

تحيي الفنانة منى بوركهارد، وفرقتها الموسيقية التي تضم عددا من العازفين المتميزين، حفلا فنيا مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري،على مسرح محكى القلعة 2، وذلك في إطار فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ28.



وتقدم المغنية والعارضة المصرية منى بوركهارد ،خلال الحفل، مختارات من روائع الأغاني الكلاسيكية الغربية التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى مجموعة من رقصات الباسودوبل الإسبانية الشهيرة التي تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران.



جدير بالذكر أن منى محمد حسن سالم هي فنانة سكندرية حاصلة على ليسانس الآداب قسم أنثروبولوجي "علم الإنسان"، ولقبت بـ"منى بوركهارد" نسبة إلى اسم زوجها الألماني الجنسية رودلف بوركهارد، واحترفت الغناء باللغات الفرنسية، والإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى العربية.



كما احترفت منى بوركهارد أيضا الرقص الكلاسيكي،واللاتيني والباسودوبل الأسباني وكونت فرقه أوركسترا الأنغام الساحرة في أكتوبر 2014 رغبة منها في نشر ثقافة الموسيقى الكلاسيكية الأسبانية، نظرا لقربها الشديد من الموسيقى الشرقية.