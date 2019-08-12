ارتفاع عدد ضحايا إعصار ليكيما بالصين لـ 44 شخصًا

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ارتفع عدد قتلى إعصار ليكيما في شرق الصين إلى 44 شخصًا صباح اليوم الاثنين، وفقًا للبيانات الرسمية، حيث استمرت العاصفة في الساحل، مما تسبب في خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات وعطل السفر على نطاق واسع.



وتم تسجيل 12 قتيلًا إضافيًا جراء العاصفة، من بينهم سبعة من مقاطعة تشجيانغ وخمسة من شاندونغ، وفقد 16 شخصًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكاتب الطوارئ الإقليمية ووسائل الإعلام الحكومية.



وقدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (CCTV) عدد القتلى بـ32 يوم الأحد.



كما هبط إعصار ليكيما في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي في مقاطعة تشجيانغ في الصين، وبلغت سرعة الرياح 187 كم في الساعة (116 ميلًا في الساعة)، سافر مركز العاصفة شمالًا عبر شاندونغ وقبالة الساحل.



وحدثت العديد من الوفيات السابقة عندما انهار السد الطبيعي في تشجيانغ بعد هطول أمطار غزيرة بطول 160 ملم (6.2 بوصة) خلال ثلاث ساعات.



وقال مكتب شاندونغ لإدارة الطوارئ إنه تم إجلاء أكثر من 180 ألف شخص في المقاطعة، مما زاد من عملية إجلاء سابقة قرابة مليون شخص في مقاطعتي تشجيانغ وجيانغسو وكذلك المركز المالي لشانغهاي.



كما يرفع آخر تحديث من شاندونغ إجمالي الخسائر الاقتصادية المقدرة للعاصفة إلى 18 مليار يوان (2.55 مليار دولار) في الصين، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بـ 364000 هكتار من المحاصيل وأكثر من 36000 منزل. قدر شاندونغ وحده التأثير الاقتصادي الكلي على الزراعة بـ 939 مليون يوان.



ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية أصدرت تشينغداو، وهي مركز سياحي شهير في شرق شاندونغ، إنذارًا أحمر، حيث أغلقت جميع مواقع السائحين وأوقفت 127 قطارًا وجميع خدمات الحافلات لمسافات طويلة.





و يعتبر ليكيما هو اعصار الصين التاسع هذا العام.



وقالت هيئة الاذاعة الحكومية الصينية ان أكثر من 3200 رحلة جوية ألغيت لكن تم تعليق بعض الرحلات على خطوط السكك الحديدية عالية السرعة.



وكان من المتوقع أن يضعف الإعصار بينما يتجه شمال غرب ساحل شاندونغ إلى المحيط شرقي العاصمة الصينية بكين.

