تراجع سهم كاثي باسيفيك بعد إجراءات صارمة ضد احتجاجات الموظفين بالصين

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تسببت الاحتجاجات العنيفة المتزايدة منذ يونيو في هونج كونج في أخطر أزمة منذ عقود، وهي واحدة من أكبر التحديات الشعبية للزعيم الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.



وأصبحت كاثي متورطة عندما طلبت هيئة الطيران المدني الصينية من شركة الطيران تعليق الموظفين الذين شاركوا في أو دعموا الاحتجاجات غير القانونية في هونغ كونغ من تشغيل رحلات جوية إلى مجالها الجوي، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.



كما تحركت شركة الطيران سريعًا للامتثال لطلب إدارة الطيران المدني في الصين، بتعليق الطيار الذي تم اعتقاله أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ وإطلاق النار على اثنين من موظفي المطار بسبب سوء السلوك.



كما قال إنه سيمنع الموظفين "المتطرفين بشكل مفرط" من القيام برحلات جوية إلى البر الرئيسي، وقال المحللون إن الرقابة المشددة، إلى جانب التأثير الذي يمكن أن تحدثه الاحتجاجات على حركة المرور، قد تؤثر على النتيجة النهائية للشركة.



وقال أندرو لي المحلل في جيفريز: "ليس من المحتمل أن يؤثر هذا على الرحلات الجوية المباشرة للصين فحسب، بل يؤثر أيضًا على الرحلات الجوية إلى أوروبا، وبدرجة أقل إلى الولايات المتحدة، بالنظر إلى أنها تحلق فوق المجال الجوي الصيني".



ووفقا لبيانات جيفريز تمثل حركة المسافرين في البر الرئيسي للصين وأوروبا وأمريكا الشمالية أكثر من 50 ٪ من إجمالي حركة كاثي في النصف الأول من هذا العام.



وهبط سهم كاثي إلى 9.82 دولار هونج كونج صباح الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2018 وبالقرب من المستويات التي لم نشهدها منذ الأزمة المالية عام 2009.

