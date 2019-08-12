بـ"4000 قرص مخدر حول وسطها".. سقوط "أجنبية" في مطار القاهرة
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:41 ص
Advertisements
Advertisements
تمكن رجال الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تهريب 4000 قرص مخدر لعقار "الإكستاسي" عبر ميناء القاهرة الجوي بقيمة تقارب 2,5 مليون جنيه.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية، عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية، من ضبط "راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" حال وصولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوى، حيث أسفر تفتيشها وفقاً للأُطر القانونية عن ضبط "عدد 4000 قرص إكستاسي" مخبأة داخل 4 لفافات حول جسدها وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول.
وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت بجلبها للمخدر المضبوط لداخل البلاد لتسليمه لأحد العملاء، هذا وقد قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (2,400,000 جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد.
Advertisements
المزيد عن: مطار القاهرة اقراص مخدرة اجنبية
- ضبط طبيب بشرى يجلب المخدرات من الخارج عبر الطرود البريدية
- ضبط راكب وبحوزته 800 قرص ترامادول بمطار القاهرة
- ضبط سيدة أجنبية حاولت تهريب 1200 جرام كوكايين في "باروكة" بمطار القاهرة
- سقوط عصابة "الآيس".. "محمد وسمير" استغلا الاستيراد والتصدير لتهريب المخدرات عبر مطار القاهرة (صور)
- سقوط مهندسين وبحوزتهما 2020 قرص مخدر
- بـ"مكبس بدائي".. سقوط مسجل تخصص في تصنيع مخدر "الإكستاسي" بالإسكندرية
- بـ"4 ملايين جنيه".. إحباط تهريب 2.5 كيلو كوكايين عبر مطار القاهرة
- ضبط 4 متهمين لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة
- تحمل جنسية أجنبية.. ضبط 4000 قرص إكستاسي ملفوف حول جسد راكبة بالمطار