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محمد صلاح يثير الجدل من جديد.. وتعليق ساخر من بيومي فؤاد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:24 ص
محمد صلاح يثير الجدل من جديد.. وتعليق ساخر من بيومي فؤاد
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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حرص الفنان بيومي فؤاد على التعليق على صورة لمحمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي وهو يحمل "كلاكيت" والذي عادة ما يتم استخدامه في المشاهد السينمائية.

وكان صلاح نشر صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل "كلاكيت" الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، وبدأ البعض يربط هذه الصورة بقيام اللاعب بمشاهد سينمائية محتملة.

وجاء تعليق بيومي فؤاد المشهور بأعماله الكوميدية على مو صلاح: "انت هاتقطع علينا ولا ايه".

يذكر أن الصورة التي نشرها صلاح مجرد إشارة منه إلى حديث سوف يتم بثه قريبا عبر شبكة CNN.

محمد صلاح يثير الجدل من جديد.. وتعليق ساخر من بيومي فؤاد
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