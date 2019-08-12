نادال ينسحب من بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس

قال منظمون إن رفائيل نادال المصنف الثاني عالمياً انسحب من بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس هذا الأسبوع بسبب شعوره بالإرهاق.





وكان اللاعب الإسباني، الذي أحرز لقب بطولة سينسناتي في 2013، قد توج بلقب كأس روجرز في مونتريال بعد التفوق على الروسي دانييل ميدفيديف.





وأعلن المنظمون أيضاً انسحاب الكندية الشابة بيانكا أندريسكو، التي توجت بكأس روجرز في تورونتو عقب انسحاب سيرينا وليامز بسبب إصابة في الظهر، من بطولة سينسناتي بسبب تغيير في جدول أعمالها.



