عاجل.. زينة وشقيقتها تحرران محضرًا ضد أحمد عز





حررت الفنانة زينة وشقيقتها ياسمين محضرا في قسم العلمين بالتعدي والسب والقذف ضد أحمد عز، بعد المشاجرة التي وقعت بينهم في الساعات الأولى من صباح اليوم في الساحل الشمالي.

وقال شهود عيان أن الفنان أحمد عز كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه في أحد المقاهي بقرية مراسي في الساحل الشمالي، هاجمته شقيقة الفنانة زينة وتدعي ياسمين قائلة: "أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، وبالفعل حاولت التعدي عليه، إلا أنه تصدى لها وتطور الأمر إلى شجار بينهما.



