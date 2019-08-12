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عاجل.. زينة وشقيقتها تحرران محضرًا ضد أحمد عز

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:14 ص
عاجل.. زينة وشقيقتها تحرران محضرًا ضد أحمد عز
زينة وأحمد عز
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سليم الهواري
 
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حررت الفنانة زينة وشقيقتها ياسمين محضرا في قسم العلمين بالتعدي والسب والقذف ضد أحمد عز، بعد المشاجرة التي وقعت بينهم في الساعات الأولى من صباح اليوم في الساحل الشمالي.

وقال شهود عيان أن الفنان أحمد عز كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه في أحد المقاهي بقرية مراسي في الساحل الشمالي، هاجمته شقيقة الفنانة زينة وتدعي ياسمين قائلة: "أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، وبالفعل حاولت التعدي عليه، إلا أنه تصدى لها وتطور الأمر إلى شجار بينهما.


وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت كانت الفنانة زينة تدخل إلى الكافية، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع الفنان أحمد عز، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي عليه بالضرب ولكنه تصدى لها وقام بضربها، فيما تمكن المتواجدين داخل الكافية من الفض بينهم، حتى انصرف كل منهم في طريقة. 
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