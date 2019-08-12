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أستاذ بجامعة القدس: طرد المصلين من المسجد الأقصى بالقوة جريمة كاملة المعالم

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:07 ص
أستاذ بجامعة القدس: طرد المصلين من المسجد الأقصى بالقوة جريمة كاملة المعالم
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الخطة التي كان ينوي الاحتلال تنفيذها وطرد المصلين من المسجد الأقصى بالقوة كانوا يعلمون بها قبل يومين.

وأضاف "الرقب"، في تصريحات لقناة "TeN" الفضائية، أنه كان هناك بيان تم توزيعه على كل مكاتب حركة فتح بضرورة التضامن مع سكان مدينة القدس، مشددًا على أن ما حدث جريمة كاملة المعالم.

وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على أن هذا الأمر يُظهر الوجه الحقيقي للاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك قبل فوات الآوان.
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