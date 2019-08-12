التحالف العربي: شقيق زعيم الحوثيين تعرض للتصفية بسبب خلافات داخلية
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:04 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن ابراهيم شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين القيادات.
جاء ذلك في في بيان للتحالف بثته قناة
"الإخبارية" في موقعها على تويتر أمس الأحد.
وقال البيان: "عملية التصفية تمت في
أحد أوكار ومعاقل الميليشيا بحي حدة في صنعاء".
كانت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين،
قد نعت يوم الجمعة الماضي "إبراهيم بدرالدين الحوثي الذي اغتالته أيادي الغدر".
ولم تكشف الوزارة في بيانها عن موعد ولا المكان الذي قُتل فيه إبراهيم، لكن قناة "العربية" ذكرت "إن إبراهيم إلى جانب ثمانية من حراسه الشخصيين قُتلوا يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة، صنعاء التي يهيمن عليها المتمردون".
Advertisements
- مقتل 7 حوثيين جراء قصف للتحالف العربي لمخازن أسلحة شمال صنعاء
- التحالف العربى يقصف "الحوثيين" فى صنعاء بعد مقتل صالح
- وزير السياحة اليمني: "صالح " سلم نفسه للحوثيين بعد قتال لساعات
- المطلوب رقم 16.. من هو رئيس أركان الحوثيين القتيل؟
- مقتل عشرات الحوثيين فى غارة للتحالف العربى بصنعاء
- مقتل قيادي حوثي في صنعاء يكشف صراع الأجنحة داخل الجماعة
- بعد مقتله.. من هو إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين؟
- حملة اختطافات واسعة للحوثي بعد مقتل شقيق زعيم الميليشيات
- التحالف يؤكد تعرض الإرهابي إبراهيم الحوثي للتصفيه بعملية داخلية
- التحالف العربي: تصفية شقيق زعيم الحوثيين "صراع أجنحة"