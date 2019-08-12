اشتباك بالأيدي بين أحمد عز وزينة في الساحل الشمالي
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:59 ص
الفجر الفني
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روى شهود عيان عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل مشاجرة وقعت بين الفنان أحمد عز، والفنانة زينة وشقيقتها في الساحل الشمالي.
وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت كانت الفنانة زينة تدخل إلى الكافية، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع الفنان أحمد عز، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي عليه بالضرب.
وفي التفاصيل التي رويت على لسان شهود العيان أن الفنان أحمد عز كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه فى كافية بمنطقة مراسى في الساحل الشمالي، ويتصادف وجود شقيقة الفنانة زينة، في نفس المكان وذهبت قائلة له: "مش هتعترف بولادك أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة" وصفعته على وجه ليرد عليها "عز" بالضرب.
وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت كانت الفنانة زينة تدخل إلى الكافية، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع الفنان أحمد عز، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي عليه بالضرب.
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