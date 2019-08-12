"الرائحة الكريهة" تقود الأهالي للعثور على جثة الجار المتعفة في عابدين

أصدرت نيابة عابدين، أمرا باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل داخل شقته في عابدين، وتُجري مباحث القاهرة تحريات مكثفة، لكشف ملابسات الحادث، وضبط الجناة، وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.





وكان قسم شرطة عابدين تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بالطابق الرابع بعقار رقم 28 شارع القبودان بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة.





وبالفحص تبين العثور على "محمد. ا" 68 عاما، على المعاش ملقاة في غرفة الصالة متحللة، وتوجد به إصابات ظاهرية عبارة عن جرح في منطقة الرأس، تم نقل الجثة إلى المشرحة.





وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها والوقوف على ملابسات الواقعة، كما استمع فريق آخر لشهود العيان والجيران.





وبسؤال شقيقة المجني عليه، "سهير.أ" 62 عامًا، قالت إنها تقيم في شقة منفصلة بنفس العقار، ولم تترد على شقيقها منذ فترة، بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنه يقيم بمفرده داخل الشقة وأنه لم يتزوج أبدا.



