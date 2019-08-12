طلب جديد من برشلونة لـ"نيمار".. وريال مدريد يتأهب

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد طلب من لاعبه السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى أن يرفض أى عرض من ريال مدريد لضمه وأن يعلن ذلك.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعب البرازيلي لم يفعل ذلك ولم يرفض عرض ريال مدريد المقدم لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت الصحيفة أن نيمار يرقض البقاء فى باريس لذلك لم يرفض عرض الريال تخوفاً من أن يفشل عرض برشلونة لضمه هذا الصيف ويستمر فى صفوف باريس.





وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس قد أكد أن هناك مناقشات حول العروض المقدمة لضم نيمار مؤكداً أن اللاعب لن يشارك مع الفريق الفرنسي إلا بعد حسم مستقبله.



