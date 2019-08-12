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الإسماعيلي يفسخ عقد لاعبه الإفريقي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:23 ص
الإسماعيلي يفسخ عقد لاعبه الإفريقي
الاسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
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اتخذ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان والجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة محمود جابر قرارا نهائيا بفسخ التعاقد والاستغناء عن الدولى التنزانى يايا زايدى.

وكانت إدارة الإسماعيلى قد تعاقدت مع زايدى مطلع العام الجارى خلال فترة الانتقالات الشتوية عن طريق وكيله محمد جمال العاصى الذى سدد لناديه التنزانى مبلغ ١٢٠ ألف دولار دون أن يتحمل الإسماعيلى أى مبالغ إلا راتبه الشهرى فقط.

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