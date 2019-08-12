محمد إمام يستأنف تصوير المشاهد الأخيرة من "لص بغداد"





أنتهى الفنان الشاب محمد إمام، من تصوير مشاهد الأكشن بفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان"لص بغداد"، ومن المقرر أن يستأنف تصوير المشاهد المتبقية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.





واستقرت الشركة المنتجة للفيلم أن يعرض في ليلة رأس السنة المقبلة بدور العرض السينمائي، وذلك بعد أن تم تأجيله من ان يعرض في سباق العيد الحالي بسبب إنشغال أبطاله في تصوير مسلسلات رمضان.





شار إلى أن "لص بغداد" بطولة "محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن"، وجار ترشيح باقي الأبطال، وإخراج أحمد خالد موسى.



