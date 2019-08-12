"ملاذ" تعود لجمهورها بحفل روك عربي في "الساقية" سبتمبر المقبل

تستعد فرقة "ملاذ"، لإحياء حفل روك عربي، على خشبة مسرح "النهر"، بالمركز الثقافي ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 13 سبتمبرالمقبل، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق فن الروك.





ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة من المع أغانيها، منها: "ستوكهولم ويا ابن آدم، الصدع وسؤال ومسافات والملاذ الأخير والصوت ده حقيقى وأنا حلمك الملعون وأواخر سبتمبر"، وغيرها من الأعمال التي اشتهرت بها فى بدايتها منذ 4 سنوات.



