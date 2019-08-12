ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"ملاذ" تعود لجمهورها بحفل روك عربي في "الساقية" سبتمبر المقبل

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:11 ص
ملاذ تعود لجمهورها بحفل روك عربي في الساقية سبتمبر المقبل
فرقة "ملاذ"
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

تستعد فرقة "ملاذ"، لإحياء حفل روك عربي، على خشبة مسرح "النهر"، بالمركز الثقافي ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 13 سبتمبرالمقبل، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق فن الروك.


ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة من المع أغانيها، منها: "ستوكهولم ويا ابن آدم، الصدع وسؤال ومسافات والملاذ الأخير والصوت ده حقيقى وأنا حلمك الملعون وأواخر سبتمبر"، وغيرها من الأعمال التي اشتهرت بها فى بدايتها منذ 4 سنوات.


يذكر أن "ملاذ" فريق روك عربي انطلق في 2014، بعد أن تكون على يد عازف الجيتار والملحن والمؤلف محمد عبد الرازق، مع صديقه عمرو بشر "عازف ليد جيتار"، وكان لديهم نفس الشغف لموسيقى الروك والميتال، حيث تهدف الفرقة إلى تقديم موسيقى الألتيرنيتيف روك والهارد روك، بكلمات عربية بطريقة يقبلها المستمعون، مهما كانت خلفيتهم الموسيقية.

Advertisements
المزيد عن: فن فرقة ملاذ ساقية الصاوي حفلات الروك الموسيقية المسلسلات الساقية الروك أخبار الفنانين أخبار الفن أحمد السعدني
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
-
x
17:40
-
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية