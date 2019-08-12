"ملاذ" تعود لجمهورها بحفل روك عربي في "الساقية" سبتمبر المقبل
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:11 ص
الفجر الفني
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تستعد فرقة "ملاذ"، لإحياء حفل روك عربي، على خشبة مسرح "النهر"، بالمركز الثقافي ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 13 سبتمبرالمقبل، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق فن الروك.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة من المع أغانيها، منها: "ستوكهولم ويا ابن آدم، الصدع وسؤال ومسافات والملاذ الأخير والصوت ده حقيقى وأنا حلمك الملعون وأواخر سبتمبر"، وغيرها من الأعمال التي اشتهرت بها فى بدايتها منذ 4 سنوات.
يذكر أن "ملاذ" فريق روك عربي انطلق في 2014، بعد أن تكون على يد عازف الجيتار والملحن والمؤلف محمد عبد الرازق، مع صديقه عمرو بشر "عازف ليد جيتار"، وكان لديهم نفس الشغف لموسيقى الروك والميتال، حيث تهدف الفرقة إلى تقديم موسيقى الألتيرنيتيف روك والهارد روك، بكلمات عربية بطريقة يقبلها المستمعون، مهما كانت خلفيتهم الموسيقية.
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