ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الرئيس الموريتاني يتلقى اتصالا من ولي عهد أبو ظبي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:07 ص
الرئيس الموريتاني يتلقى اتصالا من ولي عهد أبو ظبي
الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تلقى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد التلفزيون الموريتانى، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأشار التليفزيون إلى تهنئة ولى عهد أبو ظبي، خلال الاتصال الرئيس الموريتاني، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
-
x
17:40
-
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية