الرئيس الموريتاني يتلقى اتصالا من ولي عهد أبو ظبي

تلقى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وأفاد التلفزيون الموريتانى، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأشار التليفزيون إلى تهنئة ولى عهد أبو ظبي، خلال الاتصال الرئيس الموريتاني، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



