الجيش الجزائري يلقي القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد عن توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تيارت (شمال).





وقالت الوزارة ، فى بيان مساء الأحد، إنه فى إطار مكافحة الإرهاب ، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيارت.





وأضافت أنه وفى إطار مكافحة الجريمة المنظمة ، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش ببرج باجى مختار (جنوب) 20 منقبا عن الذهب وضبطت 22 مولدا كهربائيا وخمس مطارق ضغط ، بالإضافة إلى مركبة رباعية الدفع ومعدات تفجير.





وتابعت أنه وفى إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، ضبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطنى بكل من عنابة والطارف (شمال شرق) 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.



