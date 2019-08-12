جماهير برشلونة تتلقى خبراً صادماً بشأن ميسي

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مشاركة النجم ليونيل ميسي لاعب نادى برشلونة الإسبانى فى مباراة فريقه أمام أتليتك بيلباو فى إفتتاحية الدورى الإسبانى فى محل شك بعد الإصابة الذى يعانى منها اللاعب.









ويعانى النجم الأرجنتينى من إصابة فى الساق فى تدريبات الفريق يوم الأثنين الماضي، وتغيب على أثرها عن مباراتى الفريق أمام نابولى الإيطالى فى الولايات المتحدة الأمريكية إستعداداً للموسم الجديد.









ويذكر أن برشلونة ستفتتح مبارياتها بالدورى الإسبانى يوم الجمعه فى تمام التاسعة مساءاً يوم الجمعه.



