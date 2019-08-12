بوجبا يهدد مانشستر يونايتد

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاحد من العاصمة الإنجليزية لندن إحتمالية مغادرة الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وكتبت صحيفة " إكسبريس " على غلافها محاولة اليوفي إستعادة بطل العالم مع المنتخب الفرنسي 2018 وذلك بالتخلص من بعض اللاعبين من أجل جمع الكثير من المبالغ المالية التي تساعدهم في ضم بوجبا قبل يوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل والذي من المقرر أن يتم فيه غلق سوق الإنتقالات في الكالتشيو.





وتأمل إدارة البيانكونيري في التخلص من بعض اللاعبين مثل ماريو ماندزوكيتش الذي رفض الرحيل إلى الشياطين الحمر فريق نادي مانشستر يونايتد ويريد العودة إلى ناديه السابق بايرن ميونخ وهو نفس الأمر الذي ينطبق علي ديبالا.





يذكر أن زيدان المدير الفني للريال حريض للغاية على مراقبة وضع بوجبا مع مانشستر يونايتد من أجل ضمه لصفوف الفريق على الرغم من أن بيريز يفضل إدخار تلك الأموال الطائلة من أجل جلب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



