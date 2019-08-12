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خالد الصاوي مداعبًا أحمد عز "بنات مصر بتكراش عليه"

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:43 ص
خالد الصاوي مداعبًا أحمد عز بنات مصر بتكراش عليه
خالد الصاوي
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الفجر الفني
 
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حرص الفنان خالد الصوي على حضور العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 2"، والذي نظم بأحدى السينمات منذ أيام، والتقط عددة صور مع ابطال العمل.

حيث نشر الصاوي، عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، مجموعة من الصور بصحبة الفنان أحمد عز، معلقصا عليها: "صاحبي القمر نص بنات مصر بتكراش عليه أحمد عز"، وانهالت التعليقات الأجابية من جمهوره ومتابعيه.

الفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

خالد الصاوي مداعبًا أحمد عز "بنات مصر بتكراش عليه"
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