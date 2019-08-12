الجيش السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في إدلب ويحررها من الإرهابيين

سيطرت قوات الجيش السوري، الأحد، على بلدة "الهبيط" الاستراتيجية في إدلب، وذلك إثر معارك بينها وبين فصائل إرهابية أوقعت أكثر من 60 قتيلاً من الطرفين وشكّلت أول تقدّم ميداني للنظام داخل المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد، منذ بدء تصعيده العسكري قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.





وقال المرصد إنّ "العمليات العسكرية المتواصلة بريف محافظة إدلب" أوقعت 61 قتيلاً من الطرفين هم 40 قتيلاً في صفوف الفصائل المناهضة للنظام، "بينهم 30 من الجهاديين قضوا وقتلوا جراء قصف جوي وبري واشتباكات، و21 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها".





من جهة ثانية تصدّت المضادّات الجوية في قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية المجاورة لطائرات مسيّرة، أطلقتها فصائل جهادية باتجاه القاعدة الروسية، بحسب ما أفاد التلفزيون السوري والمرصد.





وقال المرصد "سمع دوي عدة انفجارات مساء اليوم في مدينة جبلة بريف اللاذقية ناجمة عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف القاعدة الروسية الأكبر في سوريا "مطار حميميم" وسط تصدي الدفاعات الجوية الروسية لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".





وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أنّ "قوات النظام سيطرت فجر الأحد على بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي بعد معارك شرسة ضد هيئة تحرير الشام والفصائل".





وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا فإنّ "العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش وزير الدفاع قام بزيارة ميدانية إلى بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي" الأحد بعيد استعادة السيطرة عليها.





وفقاً لمدير المرصد فإنّ الهبيط "هي أول بلدة تسيطر عليها القوات النظامية في ريف إدلب الجنوبي منذ بدء التصعيد" الذي دفع غالبية سكانها إلى النزوح.





وجاءت السيطرة على البلدة، التي كانت تحت سيطرة الفصائل منذ العام 2012، بعد تنفيذ سوريا وروسيا عشرات الغارات الجوية، تزامناً مع قصف بري وبالبراميل المتفجرة من قوات النظام، طاول خصوصاً ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي. وأفاد عبد الرحمن عن "دمار هائل لحق بالبلدة جراء اشتداد القصف والغارات" منذ السبت.





وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من المحافظة، وتتواجد فيها فصائل اسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.





وبسيطرتها على الهبيط بات باستطاعة القوات السورية "إطباق الحصار على كبرى بلدات ريف حماة الشمالي وهي اللطامنة ومورك وكفرزيتا التي تعرضت في اليومين الأخيرين لقصف جوي وبري مكثف"، وفق عبد الرحمن.



