تفاصيل جلسة الزمالك مع المدرب الجديد

استقر مسئولو نادي الزمالك على عودة البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للفريق لقيادة الأبيض من جديد في الموسم المقبل.









ونشر الزمالك عبر موقعه الرسمي صورة تجمع بين أحمد وأمير مرتضي مع المدير الفني فيريرا ونجله في البرتغالي للتفاوض.







