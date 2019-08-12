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تفاصيل جلسة الزمالك مع المدرب الجديد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:23 ص
تفاصيل جلسة الزمالك مع المدرب الجديد
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استقر مسئولو نادي الزمالك على عودة البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للفريق لقيادة الأبيض من جديد في الموسم المقبل.


ونشر الزمالك عبر موقعه الرسمي صورة تجمع بين أحمد وأمير مرتضي مع المدير الفني فيريرا ونجله في البرتغالي للتفاوض.


واشترط المدرب في البداية على منحه مستحقاته القديمة البالغة 140 ألف دولار قبل التحدث عن عودته مرة أخرى، كما اشترط المدرب على عدم التدخل في عمله مع وجود إقرار بذلك.
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