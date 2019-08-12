باريس يحدد بديل نيمار وسط ترقب برشلونة والريال

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع بديل البرازيلي نيمار دا سيلفا والذي اقترب من مغادرة النادي الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ويراقب باريس سان جيرمان عدد من اللاعبين للتعاقد مع أحدهما لتعويض رحيل البرازيلي نيمار.





ويضع نادي باريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب نادي يوفنتوس، على رأس قائمة أولولياته لتعويض الرحيل المنتظر لنجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا.





ويرى ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أن ديبالا سيكون البديل المناسب لرحيل نيمار من صفوف باريس سان جيرمان، مستغل رغبة يوفنتوس المتكررة في بيع اللاعب خلال الانتقالات الحالية، لظروف اقتصادية بحتة.





ويقترب "ديبالا" من مغادرة يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك قد يجعله يرحب بإنتقاله لنادي باريس سان جيرمان.



