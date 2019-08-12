جمعية رعاية الأيتام بالغردقة توزع 700 كيلو لحوم في أول أيام عيد الأضحى

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وزعت جمعية رعاية الأيتام بمدينة الغردقة 700 كيلو لحوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ وذلك على الأسر الأكثر احتياجًا والفقراء بمدينة الغردقة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



من جانبه قال حسني الحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام استقبلت الجمعية تبرعات تتمثل في رؤس ماشية حيه وبعضها مذبوح وتم تجميع اللحوم العجالي منها والضاني وبلغ حجم الذي تم توزيعه في اليوم الأول 700 كيلو لحمة بالتعاون مع عدد من المتبرعين للجمعية.



وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام؛ الجمعية مستمرة في توزيع لحوم الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ مؤكدا أن الجمعية بها ملفات وأسماء أسر تم عمل البحوث اللازمة لها للتأكد من أنها تستحق الدعم من الجمعية.



وأضاف أن تقديم المساعدات الموسمية على الأسر غير القادرة في محافظة البحر الأحمر يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية.