برشلونة يصدم نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحول غريب في موقف برشلونة الإسباني من صفقة التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة لن يقدم الأموال لباريس سان جيرمان في صفقة نيمار وأنه سيعرض فقط لاعبين لمبادلتهم وفي حال رفض باريس سان جيرمان فإنه لن يكون هناك فرصة لرحيل نيمار إلى برشلونة.









ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر رفيعة المستوى في برشلونة بأنهم لن يدفعوا يورو واحد من أجل نيمار وأن الخيار الوحيد هو مبادلة اللاعبين.









وشددت الصحيفة الإسبانية على أن موقف برشلونة واضح إمّا أن يقبل باريس سان جيرمان تبادل اللاعبين أو لن تتم الصفقة.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة مقتنعون بأن نيمار سيستمر مع باريس سان جيرمان إذا لم يقبل الفريق الفرنسي عملية المبادلة على الرغم من أن الأمور تسير باتجاه رحيل نيمار إلى ريال مدريد.









وشددت الصحيفة الإسبانية أنه إذا انتهى الأمر بنيمار لاعباً في ريال مدريد، فإن مسئولي برشلونة سيقولون دعوه يذهب إلى أي مكان يريد وكأنهم مقتنعون بعدم حدوث الصفقة، وأنه سيكون هناك كلام آخر عندما يتم تقديم نيمار في السانتياجو بيرنابيو.



