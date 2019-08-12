"الدفاع الروسية": تدمير 6 طائرات بدون طيار استهدفت قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الروسية شمال غربي سوريا، رصدت ودمرت اليوم الأحد 6 طائرات بدون طيار أطلقتها الجماعات المسلحة تجاه القاعدة.





وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن نظام الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الروسية رصد 6 طائرات بدون طيار، كانت تتجه إلى القاعدة من اتجاه الشمال الغربي.





وأضافت الوزارة في بيانها إنه "تم تدمير الطائرات الست"، مشيرة إلى أن القاعدة تعمل بشكل طبيعي، كما لم يسفر الحادث عن سقوط أي ضحايا أو أضرار مادية.