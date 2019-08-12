ولي العهد السعودي والرئيس اليمني يستعرضان مستجدات الأوضاع في عدن

اجتمع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، مع الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، لاستعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية في نبأ عاجل لها قبل قليل.





وكان قد قتل 8 مدنيين على الأقل باشتباكات في عدن جنوب اليمن- بحسب ما نقلت "العربية" عن رويترز.





فيما قالت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، إن تجدد الاشتباكات جاء عقب انهيار اتفاق التهدئة بين ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي في عدن، فيما أشار سكان محليون إلى أن أصوات الاشتباكات هزت أحياء ومديريات المدينة.







