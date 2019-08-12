موعد مباراة ذوب آهن أصفهان ضد الاتحاد 12 / 8 / 2019 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.. بث مباشر الاتحاد وذوب اصفهان لايف

يستضيف فريق نادي ذوب آهن أصفهان الأثنين ضيفه فريق نادي الاتحاد السعودي على ملعب إستاد حمد الكبير لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





وكان الفريق السعودي قد نجح في حسم مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف التي جمعت بين الفريقين يوم الخامس من شهر أغسطس على أرضية ملعب إستاد آل مكتوم بنادي النصر.





ويدين العميد بالفوز إلى الثنائي لويس أنطونيو خيمينيز وزياد الصحفي أصحاب هدفي المباراة في الدقائق العاشرة والثانية والسبعين فيما سجل قاسم حدادي فر هدف الفريق الإيراني الوحيد.





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 beIN SPORTS HD 1 ويعلق عليها حسن العيدروس وقناة الكأس إتش دي 3 ويعلق عليها محمد السعدي.



