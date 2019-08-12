هذه رساله محمد إمام لزوجته بسبب شنط السفر





يتوجه الفنان محمد إمام، في الوقت الراهن إلى احدا المناطق الساحلية لقضاء عطلة الصيف مع اسرته، حيث نشر صوره له عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وهو بجانب شنط السفر داخل سيارته.









وعلق "إمام"، على الصورة بسخرية: "لما كنت بسافر زمان كنت باخد معايا شنطة فيها أى حاجة.. دلوقتي بقيت ماشاء الله بحمل شنط زي ماكون بعزل.. ده كان ناقص ناخد معانا الكنبة".









ويعكف الفنان محمد إمام على الإنتهاء من مشاهد تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، حيث صور إمام عدة مشاهد فى منطقة المقطم، عبارة عن أكشن ومطاردات خطرة، استمرت لمدة 3 أيام، وجمعت بين فتحى عبد الوهاب وأمينة خليل وأحمد العوضى ومحمد عبد الرحمن "توته".





والفيلم، بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.



