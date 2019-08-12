موعد مباراة الوحدة ضد النصر 12 / 8 / 2019 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة بث مباشر الوحدة والنصر لايف

تقام الأثنين مباراة إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا تلك التي تجمع بين الوحدة الإماراتي وضيفه فريق نادي النصر السعودي في المباراة التي تقام على أرضية ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت يوم الاثنين الخامس من شهر أغسطس على ملعب إستاد الملك فهد الدولي قد إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





أحرز هدف النصر في المباراة الاولى اللاعب المغربي المتألق عبد الرزاق حمد الله فيما أدرك ليوناردو دا سيلفا التعادل للفريق الإماراتي عند حلول الدقيقة السادسة والخمسين.





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 1 beIN SPORTS HD 1 ويعلق عليها سوار الذهب وقناة الكأس إتش دي 3 ويعلق عليها مشعل الشمري.



