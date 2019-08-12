حي الجمرك بالإسكندرية يُتابع التصدي لأعمال بناء مخالف في فيلا آثرية باللبان (صور)

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شنّ حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة لإيقاف التجهيز لأعمال بناء مخالف وذلك بعد أن تم إيقاف أعمال شروع في الهدم منذ أيام بفيلا آثرية بشارع عبد المنعم، دائرة قسم اللبان، وتم فك الشدة الخشبية ومصادرتها.



وأسفرت معاينة الموقع عن وجود كميات من أدوات البناء؛ كالحديد والطوب والخشب والأسمنت وغيرها، وذلك تمهيدًا لأعمال بناء بدون ترخيص، يُذكر أن الفيلا داخل مجلد التراث، ومكونة من ثلاثة طوابق وتم إيقاف أعمال التجهيز لبناء الطابق الرابع.



وتشكلت الحملة من إدارات؛ المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والمشروعات بالحي، وتمت مصادرة كافة المواد والأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة.



وقال الحي في بيان إعلامي إنه يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة والرصد لأي أعمال مخالفة وإيقافها على مدار اليوم بنطاق الحي لفرض الإنضباط والإلتزام بالقوانين.

